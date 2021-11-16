Италия

Туринцев не устроило предложение Арсенала по шведу.

Деян Кулусевски не получает достаточного количества игровой практики в составе Ювентуса при Аллегри.

Однако как сообщает издание Calciomercato, туринский клуб не собирается соглашаться на предложение Арсенала об обмене шведа на Николя Пепе.

В текущем сезоне Кулусевски провел 15 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что Деян Кулусевски также заинтересовал другого представителя чемпионата Англии — Тоттенхэм.