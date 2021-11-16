Туринцев не устроило предложение Арсенала по шведу.
Деян Кулусевски, фото getty images
16 ноября 2021, 22:45
Деян Кулусевски не получает достаточного количества игровой практики в составе Ювентуса при Аллегри.
Однако как сообщает издание Calciomercato, туринский клуб не собирается соглашаться на предложение Арсенала об обмене шведа на Николя Пепе.
В текущем сезоне Кулусевски провел 15 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.
Напомним, что Деян Кулусевски также заинтересовал другого представителя чемпионата Англии — Тоттенхэм.