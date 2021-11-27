Англия

Наставник Лестера рассказал о своем отношении к тренеру Уотфорда Клаудио Раньери.

В 2016 году Лестер неожиданно для всего футбольного мира стал чемпионом Англии под руководством Клаудио Раньери.

Спустя 4 года Раньери возвращается на Кинг Пауэр Стэдиум, где во главе Уотфорда сразится со своей бывшей командой. Главный тренер Лестера Брендан Роджерс рассказал о своем отношении к экс-наставнику "лис", подчеркнув важность этого события.

"Он смог осчастливить не только болельщиков Лестера — Раньери подарил это чувство всему миру. Это событие вселило надежду в людей, что все возможно. Кроме того, это был его первый титул в качестве тренера — на этом стадионе всегда будут относиться к нему с уважением.

Думаю, у Лестера и Раньери останется особая связь на всю жизнь. Никто не мог подумать, что Лестер когда-либо выиграет лигу", — приводит слова специалиста Sky Sports.

Лестер примет на своем поле Уотфорд в воскресение, 28 ноября в 16:00 по киевскому времени.

В последнем матче Лестер не оставил шансов Легии в рамках группового этапа Лиги Европы, однако еще не гарантировал себе попадание в плей-офф.