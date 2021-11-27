Англия

Вашему вниманию результаты двух завершившихся поединков 13-го тура чемпионата Англии.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла отправилась в гости к Кристал Пэлас, где одержала уверенную победу.

Подопечные Стивена Джеррарда отправили в ворота соперника два мяча, авторами которых стали Мэтт Таргетт и Джон Макгинн, тогда как коллектив Патрика Виейра остался довольствоваться только голом "престижа" в исполнении Марка Гуэхи.

Эта победа над "орлами" стала второй подряд для Астон Виллы под руководством Джеррарда, который накануне сменил Дина Смита на посту главного тренера.

Кристал Пэлас — Астон Вилла 1:2

Голы: Гуэхи, 90 — Таргетт, 15, Макгинн, 86

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Томкинс, Гуэхи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эзе, 60), Галлахер, Олисе (Айю, 87), Заа (Эдуар, 72), Бентеке.

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Дуглас Луис, 67), Кэш, Янг (Буэндиа, 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 77).

Предупреждения: Заа, Уорд, Миливоевич — Кэш, Накамба, Дуглас Луис.

В параллельном матче Норвич Дина Смита встречался на своем поле с Вулверхэмптоном под руководством Бруну Лаже.

По итогам двух таймов командам так и не удалось реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Отметим, что Норвич с приходом Смита на пост главного тренера набрал четыре очка в двух поединках.

Норвич — Вулверхэмптон 0:0

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Дауэлл, 82), Маклин, Норманн (Рупп, 35), Гилмор, Сарджент (Цолис, 68), Пукки.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду (Дендонкер, 76), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хувер, 90), Хименес, Тринкау (Траоре, 68).

Предупреждения: Гилмор, Гибсон — Рубен Невеш, Сумеду.