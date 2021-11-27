Ливерпуль в 13-м туре английской Премьер-лиги принимал на Энфилд Саутгемптон. Команда Юргена Клоппа идет на третьем месте, отставая от Манчестери Сити и Челси. У Саутгемптона дела не столь радужно во внутреннем чемпионате — команда Ральфа Хазенхюттля всего лишь на 13-м месте.

Гости с первых же секунд полезли в атаку, но создали лишь угловой у ворот Алиссона, после которого получили результативную контратаку. Робертсон обыгрался с партнером на фланге и выдал идеальный прострел на Диогу Жоту, который с линии вратарской переправил мяч в сетку — 1:0 уже на второй минуте поединка.

На 23-й минуте гости ответили своим моментом — Броя выкатился один на один с Алиссоном под острым углом и пытался пробить в ближний угол, но голкипер Ливерпуля сыграл великолепно. Спустя 10 минут Ливерпуль удвоил свое преимущество. Хендерсон идеальным пасом разрезал оборону соперника и выдал передачу в лицевую на Салаха. Мохамед прострелил на дальнюю штангу, где Жота правильно подставил ногу и переправил мяч уже в пустые ворота — 2:0.

Через пять минут Тиаго Алькантара добил "святых", забив третий гол. Центральный полузащитник классно сыграл на подборе, успев первым к мячу, убрал себе мяч удобно под левую ногу и сильно выстрелил в дальний угол. Мяч по дороге задел ногу защитника и залетел в ближний угол, вратарь уже улетел в другую сторону — 3:0.

Под занавес первого тайма Саутгемптон сумел таки создать еще один опасный момент у ворот Алиссона. Армстронг получил передачу в районе 11-метровой отметки и постелил мяч низом в угол, но Алиссон в классном прыжке отбил этот удар.

Во втором тайме команда Юргена Клоппа продолжила атаковать и быстро забила еще один гол. Сперва Садио Мане классным ударом целил в дальнюю девятку, но Маккарти отправил мяч на угловой. После подачи с угла поля защитники гостей оставили одного Ван Дейка, который в одно касание отправил мяч в сетку — 4:0 на 52-й минуте.

Остаток матча команды откровенно доигрывали. Можно вспомнить еще один момент у Армстронга, который не сумел замкнуть дальнюю штангу после идеального прострела с фланга. Таким образом, Ливерпуль без особых проблем разбил Саутгемптон у себя дома и продолжает погоню за Сити и Челси, которые свои матчи сыграют уже в воскресенье.