Англия

Тренерское противостояние Грэма Поттера и Марсело Бьелсы сильнейшего не определило.

В очередном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле Лидс Юнайтед.

Обе команды зачастую демонстрируют интересный и динамичный футбол, что также отражается и на высокой результативности матчей.

Однако в очной встрече подопечным Грэма Поттера и коллективу Марсело Бьелсы не удалось реализовать свои моменты, а на табло в конечном итоге красовались нули после финального свитка.

Брайтон — Лидс 0:0

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Лэмпти (Марч 76), Грос, Биссума, Модер (Сармиенто 82), Кукурелья – Мопе (Локадия 68), Троссард

Лидс: Мелье – Фирпо (Стрейк 46), Купер, Льоренте, Даллас – Филлипс (Шеклтон 46) – Харрисон (Робертс 64), Форшоу, Родриго, Рафинья – Джеймс

Предупреждения: Биссума – Фирпо, Льоренте, Шеклтон