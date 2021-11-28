Англия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 28 ноября, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports+.

Челси успешно воспользовался своим недавним календарем, который преимущественно состоял из матчей против аутсайдеров, и уже довольно продолжительный период сохраняет лидирующую строчку в турнирной таблице АПЛ. Только вот конкуренты, по всей видимости, не намерены предоставлять команде Томаса Тухеля даже малейшую возможность немного расслабиться и перевести дух. Ливерпуль уже одержал свою победу в этом туре и пока сократил отставание до одного пункта, а Манчестер Сити может сравняться с "синими" по количеству очков при определенных раскладах (если обыграет Вест Хэм, а Челси уступит МЮ).

Претензии к самой игре лондонского клуба появляются за редким исключением, тогда как статус главного претендента на чемпионство постепенно закрепляется (хотя, опять же, об этом еще слишком рано говорить). Даже недавняя ничья против Бернли не отображала происходящего на поле — коллектив Тухеля заслуживал побеждать больше, чем, например, в октябрьской встрече с Брентфордом. Удача оказалась на стороне сверхоборонительных "бордовых", однако кто сегодня уже вспоминает ту ничью, когда в прошлом туре АПЛ игроки Челси разгромили Лестер (3:0), а в Лиге чемпионов проделали нечто подобное с Ювентусом (4:0), сохранив интригу в борьбе за итоговое первое место в группе? Единственная причина, почему в теории успешная серия "синих" может прекратиться прямо сейчас, заключается только в травмах Нголо Канте, Маттео Ковачича и Бена Чилвелла.

Однако определенные кадровые проблемы лондонского клуба отходят на второй план, когда смотришь на список отсутствующих игроков в Манчестер Юнайтед. Рафаэль Варан продолжает находиться в лазарете, из-за чего болельщики уже и позабыли о летних шуточных сравнениях трансфера француза из Реала с подписанным Арсеналом за 50 миллионов евро Беном Уайтом... Мейсон Гринвуд и Поль Погба пропустят игру по состоянию здоровья, а Гарри Магуайр — ввиду дисциплинарного наказания за красную карточку в прошлом матче с Уотфордом, поражение в котором стоило Оле-Гуннару Солскьяеру работы на посту главного тренера МЮ. Также под вопросом появление Эдинсона Кавани, Фреда и Люка Шоу.

На фоне того, что Манчестер Юнайтед на данном этапе переживает в своей истории очередной переходный период, а дальнейший путь развития клуба пока неизвестен (останется ли Майкл Каррик руководить командой или будет назначен новый тренер), трудно представить, как манкунианцы в таком кризисном положении смогут обыграть лидера чемпионата. Да, победа в последнем матче с Вильярреалом обеспечила команде выход в плей-офф ЛЧ, но была ли эта победа убедительной и однозначной? Нужно понимать, что это по-прежнему Манчестер Юнайтед версии Оле, поэтому каких-то значимых изменений в игре "красных дьяволов" ожидать не приходится вплоть до назначения нового тренера.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,58, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 4,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ковачич, Канте, Чилвелл — Варан, Погба, Магуайр, Гринвуд.

Под вопросом: Хаверц — Кавани, Фред, Шоу

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