Англия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Сити и Вест Хэмом, которое пройдет на Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити — Вест Хэм

Воскресенье, 28 ноября, 16:00. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports+.

По итогам текущего тура Манчестер Сити имеет чисто теоретические шансы сравняться по количеству очков с лондонским Челси, который на данный момент является лидером турнирной таблицы АПЛ. Правда для этого должны сойтись абсолютно все звезды на небе. Во-первых, подопечным Хосепа Гвардиолы необходимо сегодня обыграть Вест Хэм, который в данный период времени можно считать одной из лучших команд английского первенства, о чем свидетельствует как участие в Лиге Европы, так и нынешнее четвертое место в таблице.

Во-вторых, в заключительном матче тура кризисному Манчестер Юнайтед необходимо совершить сенсацию и набрать три очка против Челси на Стэмфорд Бридж, во что, откровенно говоря, верится с трудом, но не отменяет факта амбиций Сити защитить свое чемпионство. Благодаря последней победе над ПСЖ "горожане" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас они полностью сконцентрированы на сохранении плотности в верхней части таблицы АПЛ и при возможности улучшении своего и без того удовлетворительного положения.

Если Ман Сити обеспечил себе еврокубковую весну в ЛЧ, то Вест Хэм выполнил эту задачу в рамках группового этапа Лиги Европы. Более того, если сравнивать с прошлым сезоном, "молотобойцам" пока удается обходить стороной прогнозировавшийся спад в результатах. На деле мы вновь наблюдаем команду, претендующую на еврокубки, пусть и играющую в прагматичный и прямолинейный футбол.

Нельзя не отметить, что в текущем сезоне Манчестер Сити и Вест Хэму уже приходилось встретиться в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. По итогам того поединка месячной давности прошла в следующую стадию команда из Лондона, которая оказалась более удачливой в послематчевой серии пенальти, да и, по правде говоря, победа ей была намного нужнее, чем Сити. Проводить параллели с той кубковой встречей и предстоящим матчем в АПЛ, наверное, не стоит. Манчестер Сити будет более агрессивно навязывать Вест Хэму свой футбол. Вдобавок, слабо верится, что сегодня, как и месяц назад, в стартовых составах обеих команд появятся одновременно и Александр Зинченко, и Андрей Ярмоленко.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 10,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ферран Торрес, Грилиш, Де Брюйне, Менди — Огбонна

Под вопросом: ... — Фоден.

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