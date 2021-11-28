Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль — Саутгемптон, getty images
28 ноября 2021, 14:59
В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил на своем поле Саутгемптон.
Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.
Обзор матча:
Ливерпуль — Саутгемптон 4:0
Голы: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, Ван Дейк, 52.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 67) — Мане, Жота (Минамино, 80), Салах.
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек (Редмонд, 46), Лянко, Салису — Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Перро — Броя, Адамс (Телла, 46), Армстронг.
Предупреждения: Беднарек.