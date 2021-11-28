В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил на своем поле Саутгемптон.

Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Обзор матча:

Ливерпуль — Саутгемптон 4:0
Голы: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, Ван Дейк, 52. 
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 67) — Мане, Жота (Минамино, 80), Салах. 

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек (Редмонд, 46), Лянко, Салису — Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Перро — Броя, Адамс (Телла, 46), Армстронг. 

Предупреждения: Беднарек. 