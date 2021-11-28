Англия

Представляем вашему вниманию результаты двух завершившихся матчей 13-го тура чемпионата Англии.

В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Брентфорд принимал на своем поле Эвертон, который продолжает испытывать серьезные кадровые проблемы ввиду отсутствия целого ряда ключевых игроков во всех линиях.

Подопечные Рафаэля Бенитеза подходили к противостоянию с "пчелами" с неудачной серией в АПЛ из шести матчей, четыре из которых завершились для них поражениями.

Исключением не стала и встреча с Брентфордом, который добыл в свой актив три очка благодаря реализованному пенальти в исполнении Айвена Тоуни.

Брентфорд — Эвертон 1:0

Гол: Тоуни, 24

Брентфорд: Фернандес – Гуд, Янссон, Пиннок – Каньос (Висса 87), Янельт, Оньека, Нергор (Баптист 70), Генри (Расмуссен 77) – Мбемо, Тоуни

Эвертон: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулмэн – Ивоби, Аллан, Дукуре, Гордон – Таунсенд (Грэй 70) – Рондон

Предупреждения: Оньека, Каньос, Янссон, Мбемо – Таунсенд, Рондон, Годфри

В параллельном матче Лестер принимал на Кинг Пауэр Стэдиум одного из претендентов на понижение в классе — Уотфорд.

Команды подарили болельщикам результативный футбол, однако более мастеровитыми в завершающей стадии оказались подопечные Брендана Роджерса.

Финальный свисток зафиксировал победу Лестера со счетом 4:2.

Лестер — Уотфорд 4:2

Голы: Мэддисон 16, Варди 34, Варди 42, Лукман 68 – Кинг 30 (пен.), Деннис 61

Лестер: Шмейхель – Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас – Сумаре, Ндиди – Лукман (Олбрайтон 75), Мэддисон (Дьюсбери-Холл 88), Барнс – Варди

Уотфорд: Баххманн – Масина, Трост-Эконг, Кэткарт, Феменя – Луза (Педро 46) – Эрнандес, Сиссоко, Клеверли (Туфан 46), Деннис (Флетчер 72) – Кинг