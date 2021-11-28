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Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1
Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 — Лансини, 90

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фернандиньо, 87).

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл (Цоуфал, 61) — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма (Лансини, 59), Масуаку (Боуэн, 74) — Антонио.

Предупреждения: Канселу