Англия
28 ноября 2021, 18:03
Манчестер Сити взял реванш у Вест Хэма за вылет из Кубка английской лиги
Подопечные Хосепа Гвардиолы забили по одному мячу в каждом из таймов поединка, первая половина которого прошла под сильным снегопадом.
Манчестер Сити — Вест Хэм, Getty Images
28 ноября 2021, 18:03
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1
Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 — Лансини, 90
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фернандиньо, 87).
Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл (Цоуфал, 61) — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма (Лансини, 59), Масуаку (Боуэн, 74) — Антонио.
Предупреждения: Канселу