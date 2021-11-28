Англия

Матч против Челси стал знаковым для клуба и тренера.

Манчестер Юнайтед в рамках тринадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к лондонскому Челси.

Исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Майкл Каррик стал первым англичанином, который руководил командой в АПЛ.

Отметим, что Манчестер Юнайтед в АПЛ тренировали Сэр Алекс Фергюсон (Шотландия), Дэвид Мойес (Шотландия), Райан Гиггз (Уэльс), Луи Ван Гаал (Нидерланды), Жозе Моуриньо (Португалия), Оле-Гуннар Солскьяер (Норвегия).

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.