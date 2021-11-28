Англия

Манчестер Юнайтед отобрал очки у Челси

Полузащитник "пенсионеров" Жоржиньо привез гол в ворота своей команды во втором тайме, после чего сам же и был вынужден исправлять положение.

Челси — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Челси — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 69 (пен.) — Санчо, 50



Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт, 78) — Зийех, Хадсон-Одои (Пулишич, 78) — Вернер (Лукаку, 82).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес — Фред, Матич, Мактоминей — Фернандеш (ван де Беек, 89) — Рашфорд (Лингард, 77), Санчо (Роналду, 64).



Предупреждения: Джеймс, Жоржиньо — Мактоминей, Рашфорд, Фернандеш, Роналду, Байи