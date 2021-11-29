Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лестер в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Уотфорд, сумев еще по ход первого тайма отправить в ворота соперников три мяча, а уже после перерыва закрепить успех еще одним голом. "Шершни" на старания в атаке со стороны соперников ответили лишь дважды, поэтому "лисы" сумели прервать неудачную серию из трех матчей без побед на внутренней арене.

Обзор матча:

Лестер — Уотфорд 4:2

Голы: Мэддисон 16, Варди 34, Варди 42, Лукман 68 – Кинг 30 (пен.), Деннис 61

Лестер: Шмейхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас — Сумаре, Ндиди — Лукман (Олбрайтон 75), Мэддисон (Дьюсбери-Холл 88), Барнс — Варди

Уотфорд: Баххманн — Масина, Трост-Эконг, Кэткарт, Феменя — Луза (Педро 46) — Эрнандес, Сиссоко, Клеверли (Туфан 46), Деннис (Флетчер 72) — Кинг.