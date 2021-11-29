Англия

Голкипер Челси высказался о возможности выиграть престижную награду.

Голкипер Челси Эдуар Менди высказался о возможности получить трофей Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу Европы по итогам года.

Футболист считает, что его работа на поле и за его пределам в 2021 году достойна награды.

"То, что я номинирован на эту награду — действительно положительный знак. Значит, я на правильном пути. Думаю, я смогу выиграть этот трофей. Я упорно трудился, достиг на поле действительно значимых результатов и не меньше других заслуживаю эту награду", — заявил Менди в интервью BBC.

Награждение трофеем Льва Яшина произойдет на Церемонии вручения Золотого мяча.

Онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте по этой ссылке. Начало в 21:30 по киевскому времени.