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Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию награждения лучшего игрока мира.

29 ноября 2021 года, в 21:30 по киевскому времени в парижском театре Шатле состоится церемония награждения лучших футболиста и футболистки года, лучшего вратаря и молодого игрока.

Золотой мяч — самая престижная индивидуальная награда года. Следить за её вручением предлагаем вместе с нами.

Текстовая онлайн-трансляция события будет доступна на Football.ua.

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Как считают украинские журналисты, фаворитом на право обладать Золотым мячом является нападающий мюнхенской Роберт Левандовски.

Однако, полузащитник лондонского Челси Жоржиньо все еще не отчаивается получить данную награду, а нападающий французского Пари Сен-Жермен Лионель Месси, так и вовсе, получил извещение о том, что именно он в итоге будет в очередной раз назван лауреатом данной премии.

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