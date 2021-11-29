Англия

В день рождения валлийского полузащитника предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Легендарному валлийскому полузащитнику Райану Гиггзу сегодня исполняется 47 лет. Карьеру футболиста он завершил в 2014 году, а сейчас со скрипом пытается стать на тренерскую тропу.

Всю профессиональную карьеру он посвятил лишь одному клубу — Манчестер Юнайтед, количество проведенных матчей и выигранных трофеев в составе которого попросту не укладывается в голове.

В честь именинника предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.