Англия

Карьера Кэролла резко пошла на спад.

Бывший нападающий сборной Англии, Ливерпуля, Вест Хэма и Ньюкасла Энди Кэролл в начале сезона перешел в стан представителя Чемпионшипа Рэдинг.

После взлета в составе Ньюкасла и перехода в Ливерпуль карьера футболиста резко пошла на спад. Проведя неплохой период в Вест Хэме Кэролл вернулся в Ньюкасл, однако этот камбэк ничем хорошим для сторон не закончился.

Сейчас 32-летний нападающий выступает в Чемпионшипе за Рэдинг. Более интересным является тот факт, что футболист выступает в составе "ройялс" за "символическую" зарплату — тысяча фунтов в неделю. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

В текущем сезоне Кэролл провел всего три поединка в составе Рэдинга, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.