Англия

Форвард активно забивает за Уотфорд.

Бывший нападающий луганской Зари Деннис Бонавентуре стал автором одного из голов Уотфорда в ворота Лестера в рамках 13 тура английской Премьер-лиги.

Форвард в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро перебрался в английский клуб из бельгийского Брюгге.

В 12 матчах в АПЛ нигериец сумел отметиться 5 голами и 5 голевыми передачами. Благодаря этому он вошел в историю АПЛ.

Деннис стал шестым игроком в истории турнира, кому удалось минимум 5 раз забить и выполнить голевые передачи в первых 12 матчах.

В данном списке также фигурируют Андрей Аршавин (за Арсенал), Юрген Клинсманн (за Тоттенхэм), Арьен Роббен (за Челси), Эрик Кантона (за Лидс) и Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

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