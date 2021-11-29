Форвард активно забивает за Уотфорд.
Деннис Бонавентуре, Getty Images
29 ноября 2021, 20:59
Бывший нападающий луганской Зари Деннис Бонавентуре стал автором одного из голов Уотфорда в ворота Лестера в рамках 13 тура английской Премьер-лиги.
Форвард в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро перебрался в английский клуб из бельгийского Брюгге.
В 12 матчах в АПЛ нигериец сумел отметиться 5 голами и 5 голевыми передачами. Благодаря этому он вошел в историю АПЛ.
Деннис стал шестым игроком в истории турнира, кому удалось минимум 5 раз забить и выполнить голевые передачи в первых 12 матчах.
В данном списке также фигурируют Андрей Аршавин (за Арсенал), Юрген Клинсманн (за Тоттенхэм), Арьен Роббен (за Челси), Эрик Кантона (за Лидс) и Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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