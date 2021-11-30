Англия

Матч чемпионата Англии завершился ничейным результатом.

Ньюкасл в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Норвича и сыграл со счетом 1:1.

"Сороки" остались в меньшинстве уже на девятой минуте, но смогли открыть счет на исходе часа игры. Впрочем, гости ответили точным ударом Пукки.

Ньюкасл — Норвич 1:1

Голы: Уилсон, 61 — Пукки, 79

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Кларк, Шер, Льюис — Фрэйзер (Фернандес, 11), Сен-Максимен (Альмирон, 77), Шелви, Уиллок (Хэйден, 73) — Уилсон, Жоэлинтон.

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Яннулис, 73) — Рупп, Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида, 67) — Пукки, Цолис (Ле-Мелу, 46).

Удаление: Кларк, 9