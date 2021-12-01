Лидс в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился минимальной победы.

Судьбу матча решил единственный гол Рафиньи в компенсированное время с одиннадцатиметровой отметки.

Лидс — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Рафинья, 90+3

Лидс: Меслие — Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк (Фирпо, 46) — Форшоу, Клих (Родриго, 46), Филлипс — Рафинья, Робертс, Джеймс.

Кристал Пэлас: Гуаита -  Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл — Шлупп, Хьюз, Куяте, Галлахер — Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 68).

Предупреждения: Стрюйк, Фирпо, Даллас, Форшоу — Уорд, Галлахер