Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 14-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 14-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает принципиальное противостояние Эвертона и Ливерпуля.

Эвертон — Ливерпуль

Среда, 1 декабря, 22:15. Гудиссон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Эвертон под руководством Рафаэля Бенитеза повторяет приблизительно ту же историю, что произошла с командой при Карло Анчелотти. Во главе с итальянским специалистом "ириски" также изначально показывали вполне неплохие результаты, а в прошлом сезоне даже успели почувствовать себя в качестве лидера турнирной таблицы, но в конечном итоге всё возвращалось на круги своя. Сейчас Эвертон переживает кризис, но уже с испанцем, который, напомним, в 2005 году выиграл Лигу чемпионов на посту главного тренера "красного Мерсисайда".

Единственная причина спада "ирисок" заключается в том, что команда Рафаэля Бенитеза по-прежнему испытывает серьезные кадровые проблемы ввиду отсутствия целого ряда ключевых игроков во всех линиях, из-за чего по итогам последнего тура с Брентфордом потерпели очередное поражение и продлили свою неудачную серию в АПЛ до семи матчей (только два из них завершились вничью). Если брать картину в целом, то накануне встречи с Ливерпулем кадровая ситуация Эвертона улучшилась не намного. Да, тот же Ришарлисон отбыл дисквалификацию, что серьезно усилит атаку "ирисок", но вряд ли этого будет достаточно, чтобы вернуться на победный путь уже в этом туре.

Но неутешительные прогнозы в предстоящем мерсисайдском дерби для Эвертона заключаются не только из-за проблем с его собственным составом, а в первую очередь — из-за более высокого класса Ливерпуля здесь и сейчас. Подопечные Юргена Клоппа пребывают в замечательной форме, с лихвой реабилитировавшись после поражения от Вест Хэма буквально перед международной паузы.

В последних двух матчах Арсенал и Саутгемптон попытались не садиться в "автобус" и навязать свою игру Ливерпулю, но в итоге получили в свои ворота по четыре забитых мяча. "Красные" феноменальны в высоком прессинге и образцово подготовлены в физическом плане. Пока их кондиций с учетом всех травм хватает на все фронты, но насколько долго это продлится? В прошлом сезоне, напомним, спад Ливерпуля начался примерно в начале нового года.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,41, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 7,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Гомеш, Калверт-Льюин, Дэвис, Холгейт, Сигурссон — Фирмино, Кейта, Эллиотт, Джонс, Гомес

Под вопросом: Мина, Грей — ...

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