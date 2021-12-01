Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Лидс — Кристал Пэлас, Getty Images
01 декабря 2021, 08:41
Лидс одержал минимальную победу над Кристал Пэлас в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол на третьей компенсированной минуте поединка забил бразильский нападающий хозяев Рафинья.
Лидс — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Рафинья, 90+3.
Лидс: Меслие — Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк (Фирпо, 46) — Форшоу, Клих (Родриго, 46), Филлипс — Рафинья, Робертс, Джеймс.
Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл — Шлупп, Хьюз, Куяте, Галлахер — Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 68).
Предупреждения: Стрюйк, Фирпо, Даллас, Форшоу — Уорд, Галлахер.