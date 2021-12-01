Англия

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед высказался о выступлениях своего подопечного.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик высказался о выступлениях полузащитника команды Фреда.

Специалист считает, что критика в адрес его подопечного несправедлива.

"Вы забываете, что Фред — основной футболист сборной Бразилии. Это говорит о том, насколько он вырос после перехода в наш клуб.

Главное качество Фреда — желание быть командным игроком, а это очень важно в футболе. В последнее время он располагался на поле выше, чем обычно, потому что мы кое-что меняли, и пока он отлично справлялся. Он даже почти забил в последнем туре", — заявил Каррик в интервью BBC.

В текущем сезоне Фред сыграл 14 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых сумел забить 1 гол.