Украина

Футбольный функционер высказался о своем сотрудничестве с "горняками".

Вице-президент харьковского Металлиста, лидирующего в Первой лиге Украины, Евгений Красников рассказал о своем влиянии на трансферную политику донецкого Шахтера.

"У меня не вырисовывалось сотрудничество с Шахтером, я работал с ними всю жизнь. У нас всегда были дружеские и уважительные отношения. Не могу сказать, что Металлист был донором Шахтера, но мы дали им очень много игроков, которые им очень помогли.

Селекция Шахтера очень сильная, им не надо помогать. Но обсуждения определенных игроков для Шахтера были. Того же Фреда, например, я им рекомендовал. Но не надо преувеличивать мое влияние на селекцию Шахтера. Они просто спросили мое мнение, и я ответил, что игрок действительно топ", — заявил Красников в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, Шахтер подписал Фреда из Интернасьонала летом 2013 года примерно за 15 миллионов евро, после чего летом 2018 года бразильский хавбек перебрался в Манчестер Юнайтед за 59 миллионов евро (данные — Transfermarkt).