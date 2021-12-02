Англия

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет лондонский Арсенал на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Четверг, 2 декабря, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр —Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports+.

Не опять, а снова. Манчестер Юнайтед начинает свою новую попытку вернуться на вершину английского футбола, где манкунианцы не были со времен ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Руководство "красных дьволов" предоставило Оле-Гуннару достаточно шансов и до последнего откладывало его отставку, но одних хороших человеческих качеств недостаточно для руководства таким топ-клубом. Где-то даже доброта норвежца сыграла против же него, но мир большого жесток — это не секрет.

В последних двух поединках против Вильярреала и Челси командой руководил Майкл Каррик, однако формально это был все еще Манчестер Юнайтед мистера Оле. Самое большое опасение вызвали именно последние встречи при Каррике, но отнюдь не с точки зрения результатов. Вырванная победа над "желтой субмариной" и попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а также, можно сказать, сенсационная ничья с лидирующим Челси давали боссам МЮ основания предоставить шанс "своему человеку" Каррику, при этом уровень футбола манкунианцев уж вряд ли кого-то впечатлил. Но все-таки эмоции отошли на второй план, а логика оказалась сильнее "политики сердец". Ральф Рангник приехал наводить порядки на Олд Траффорд, а тот же Каррик и его коллеги в штабе получат бесценный опыт работы с таким высококлассным специалистом, что можно сказать и об игрокам.

Символично, что именно главному тренеру Арсенала Микелю Артете, который всегда находится в определенной призме сравнения с Оле-Гуннаром Солскьяером, придется поприветствовать в Премьер-лиге нового наставника Манчестер Юнайтед — Ральфа Рангника. Испанскому специалисту, конечно, это уж точно не предоставляет никаких преимуществ. Если норвежец был для Артеты весьма удобным соперником, то вот насколько Рангник успел повлиять на на нынешнюю игру МЮ за столь короткий промежуток времени — это большой вопрос.

Пожалуй, в данном случае стоит вспомнить, в какой футбол играл Челси сразу после назначения менее года назад другого немецкого тактического гения — Томаса Тухеля. Тогда у "синих" было больше прагматизма в игре, меньше риска и меньше голов, но это никто бы в здравом уме не назвал бы каким-то "автобусом". Адаптация к новому стилю — не более. Из-за этого кажется, что "войны" и эмоционального противостояния двух непримиримых соперников в лице МЮ и Арсенала ожидать вряд ли стоит. На первое место выйдут тактические аспекты и результат, который могут определить внезапные курьезные ошибки.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,07, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Варан, Погба, Кавани — Колашинац, Джака, Балогун

Под вопросом: Шоу — Сака

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