Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль без проблем разобрался с Эвертоном.
Салах против Коулмана
02 декабря 2021, 00:13
Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.
Эвертон — Ливерпуль 1:4
Голы: Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 79.
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Годфри, Динь — Аллан, Дукуре, Грей (Тосун, 85), Таунсенд (Делф, 73) — Ришарлисон, Рондон (Гордон, 59).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Милнер, 74), Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 83) — Мане, Салах, Жота (Минамино, 88).
Предупреждение: Таунсенд, Аллан, Динь, Грей — Тиаго, Робертсон, Ван Дейк.