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Эвертон — Ливерпуль 1:4

Голы: Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 79. 

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Годфри, Динь — Аллан, Дукуре, Грей (Тосун, 85), Таунсенд (Делф, 73) — Ришарлисон, Рондон (Гордон, 59).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Милнер, 74), Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 83) — Мане, Салах, Жота (Минамино, 88). 

Предупреждение: Таунсенд, Аллан, Динь, Грей — Тиаго, Робертсон, Ван Дейк.