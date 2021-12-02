Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Саутгемптон — Лестер, Getty Images
02 декабря 2021, 09:10
Лестер в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги в очередной раз потерял очки, сыграв вничью на поле Саутгемтона, где команда Брендана Роджерса была вынуждена отыгрываться дважды по ходу поединка.
Обзор матча:
Саутгемптон — Лестер 2:2
Голы: Беднарек, 3, Адамс 34 — Эванс, 22, Мэддисон, 49
Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Салису, Беднарек (Войнович, 85), Ливраменто — Телла (Броя, 65), Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд — Армстронг (Эльюнуси, 74), Адамс
Лестер: Шмайхель — Томас, Сеюнджю, Эванс, Кастань — Ндиди, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 46), Барнс (Дака, 75), Мэддисон, Лукман (Перес, 61) — Варди
Предупреждения: Дьюзбери-Холл, Ндиди, Лукман, Ромеу.