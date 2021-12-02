Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Брайтон, Getty Images
02 декабря 2021, 11:06
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм на своем поле сумел быстро выйти вперед в поединке против Брайтона, однако не сумел удержать победу под занавес поединка (1:1) и теперь рискует лишиться четвертой строчки турнирной таблицы, если лондонский Арсенал сумеет обыграть Вулверхэмптон.
Обзор матча:
Вест Хэм — Брайтон 1:1
Голы: Соучек, 5 — Мопе, 90
Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Зума, Доусон, Цоуфал — Райс, Соучек, Бенрахма (Лансини, 76), Форнальс (Масуаку, 76), Боуэн — Антонио
Брайтон: Санчес — Кукурелья, Данк, Уэбстер (Даффи, 36), Велтман (Лэмпти, 70) — Биссума, Модер, Лаллана, Троссард, Сармиенто (Марч, 13) — Мопе
Предупреждения: Мопе, Доусон.