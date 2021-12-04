Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Вест Хэмом и Челси, которое пройдет на Лондон Стэдиум.

Вест Хэм — Челси

Суббота, 4 декабря, 14:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм обеспечил себе еврокубковую весну по итогам группового этапа Лиги Европы, поэтому на данном этапе может полностью сосредоточиться на своих выступлениях в рамках чемпионата Англии. Во внутреннем первенстве "молотобойцам" пока удается сохранять свою четвертую строчку в турнирной таблице, хотя последние результаты команды Дэвида Мойеса нельзя отнести в разряд успешных.

В прошлом туре Вест Хэм сыграл вничью с Брайтоном, а до этого потерпел поражение от Манчестер Сити и Вулверхэмптона. Эти осечки позволили Арсеналу и Тоттенхэму вплотную приблизиться к "молотобойцам" в турнирной таблице, однако, стоит признать, что календарь у лондонского клуба выдался далеко не самым простым.

Челси, в свою очередь, пока сохраняет лидирующую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, но в последнее время "пенсионеры" все чаще демонстрируют весьма неубедительные выступления. Так, в прошлом туре подопечным Томаса Тухеля создал ряд проблем один из аутсайдеров турнира, Уотфорд, хотя лондонскому клубу в конечном итоге удалось склонить чашу весов в свою сторону после перерыва и одержать непростую победу.

Также нельзя не отметить имеющиеся проблемы "синих" в плане реализации моментов, что было наглядно продемонстрировано в поединках против Манчестер Юнайтед и Бернли. И хоть Челси не знает поражений аж с сентября этого года, вряд ли лондонцы выглядят сейчас непобедимой силой.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Огбонна — Ковачич, Канте, Чилвелл, Чалоба.

Под вопросом: Крессвелл — ...

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