Англия

Ювентус готов начать переговоры, если получит достойное предложение.

Шведский нападающий туринского Ювентуса Деян Кулусевски перспективно начинал свои выступления в составе "Старой Синьоры" под руководством Андреа Пирло в прошлом сезоне, однако сменивший своего соотечественника Массимилиано Аллегри не делает из данного футболиста своего первоочередного кандидата на попадание в стартовый состав.

Кулусевски в текущем сезоне выходил на поле в 18 поединках, однако провел в игре всего 597 минут, забив при этом один гол и отдав две голевые передачи.

21-летний исполнитель понимает, что для профессионального роста ему необходима регулярная игровая практика, поэтому его агенты уже начали подыскивать новые варианты для возможности ее получения.

В частности, среди потенциальных кандидатов на приобретение игрока называются лондонские Арсенал и Тоттенхэм, а руководство "бьянконери" вполне готово начинать переговоры.

Вот только у итальянской стороны будет одно ключевое условие — сумма компенсации за игрока должна стартовать с отметки в 35 млн евро.