Англия

"Молотобойцы" вышли победителями из лондонского дерби.

Челси в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии играл в гостях против Вест Хэма. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил оставить украинца Андрея Ярмоленко на скамейке запасных.

"Пенсионеры" попытались завладеть игровой инициативой на стартовых минутах встречи, но первый момент возник у хозяев — Боуэн прорвался к чужой штрафной площади, не встретил сопротивления и пробил — мяч разминулся с углом ворот. Первый звоночек у ворот Вест Хэма произошел в середине тайма, когда Хаверц пробивал головой после подачи Джеймса с фланга, но мяч полетел в руки Фабиански.

Впрочем, вскоре Челси смог открыть счет - Тиаго Силва выиграл игру на втором этаже и головой отправил мяч в угол ворот. 0:1. Бразильский защитник буквально через минуту успел отметиться около своих ворот, выбив мяч из пустого угла после удара соперника из пределов штрафной площади.

"Молотобойцы" пошли вперед и довольно быстро смогли отыграться. Менди завозился с мячом, прикрыл корпусом, а потом пытался выбить и сбил Боуэна. За исполнение одиннадцатиметрового удара взялся Лансини — аргентинец уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Казалось, что команды уйдут отдыхать при равном счете, но длительный контроль мяча Вест Хэмом завершился потерей в центре поля, а Маунт в завершающей стадии контратаки пробил точно в ближний угол по летящему мячу. 1:2.

В перерыве на поле в составе Челси появился Ромелу Лукаку, заменивший Хаверца, который получил повреждение под занавес первой половины игры. Вест Хэм сразу же показал заряженность и довольно быстро восстановил паритет - Боуэн подоспел к мячу на подступах к чужой штрафной площади и пробил точно в дальний угол ворот. 2:2.

После этого Челси владел территориальным преимуществом, но взламывать массированную оборону соперника было крайне тяжело, а вот у "молотобойцев" момент возник - Антонио здорово прострелил с правого фланга, но Боуэн не смог дотянуться, чтобы акцентированно пробить из убойной позиции.

Вест Хэм продолжал совершать стремительные атаки, но оборона Челси действовала внимательно. Однако влей случая хозяева все-таки вышли вперед - Масуаку навешивал с левого фланга — мяч задел соперника и залетел в ближний верхний угол ворот. 3:2.

Челси пытался восстановить паритет в оставшееся время, но у подопечных Томаса Тухеля ничего не получилось.

Вест Хэм — Челси 3:2

Голы: Лансини, 40, Боуэн, 46, Масуаку, 87 — Силва, 28, Маунт, 44

Вест Хэм: Фабиански — Зума (Форналс, 71), Доусон, Диоп — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Масуаку, 45+2) — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 85) — Антонио

Челси: Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Пулишич, 73) — Зийех (Хадсон-Одои, 64), Маунт — Хаверц (Лукаку, 46)

Предупреждения: Цоуфал — Жоржиньо, Кристенсен