Англия

Наставник Ливерпуля высказался о тяжелой победе своей команды.

В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Ливерпуль одержал тяжелую победу над Вулверхэмптоном (1:0).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп высказался об итогах противостояния, отметив Дивока Ориги, который забил решающий мяч.

"Нам было действительно тяжело, когда соперник выходил в контратаки, потому что нет никого быстрее Адамы Траоре.

Жота не забил несколько раз, но важно было сохранять концентрацию и продолжать атаковать. Я счастлив, что выход Окслейд-Чемберлена и Ориги дал свои плоды. Дивок — легенда, я очень надеюсь, что он встретит тренера получше и будет чаще появляться на поле.

Мало кто умеет реализовывать моменты так, как он. Пусть он и не так часто играет, но он очень позитивный парень и всегда может прийти на помощь. Он любит клуб и хочет быть полезным", — приводит слова специалиста BBC.

Следующий матч Ливерпуль проведет против Милана в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок состоится во вторник, 7 декабря в 22:00.