Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Уотфорд — Манчестер Сити, Getty Images
05 декабря 2021, 07:35
В 15-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити сумел одержать достаточно уверенную победу над Уотфордом на выезде, вначале отправив в ворота соперников три мяча, и лишь после этого позволив себе пропустить под занавес поединка. Итоговая победа "горожан", наряду с поражением лондонского Челси днем ранее, позволила коллективу Хосепа Гвардиолы возглавить турнирную таблицу.
Обзор матча:
Уотфорд — Манчестер Сити 1:3
Голы: Эрнандес, 74 — Стерлинг, 4, Бернарду Силва, 31, 63
Уотфорд: Бахманн — Роуз (Нгакиа, 71), Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения — Жоао Педро, Луза (Эрнандес, 46), Сиссоко, Клеверли (Куцка, 46), Деннис — Кинг
Манчестер Сити: Эдерсон — Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Гюндоган (Де Брюйне, 67) — Фоден (Жезус, 75), Грилиш (Марез, 68), Стерлинг
Предупреждения: Кинг, Роуз, Кэткарт.