Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты прошлого тура АПЛ.

Четырнадцатый тур английской Премьер-лиги подарил любителям футбола много ярких матчей и красивых голов.

Лидировавший на тот момент в таблице лондонский Челси с трудом одолел Уотфорд, Ливерпуль разгромил Эвертон в мерсисайдском дерби, а Манчестер Юнайтед устроил с Арсеналом голевую перестрелку, по итогам которой "красные дьяволы" записали в свой актив три очка, а и.о. главного тренера МЮ Майкл Каррик отправился в вольное плаванье.

Обзор 14-го тура АПЛ:

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