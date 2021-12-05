Англия

"Красные дьяволы" добыли минимальную победу благодаря голу от Фреда.

В рамках 15 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обыграл Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Первый тайм был за "красными дьяволами". Несколько возможностей не реализовал Криштиану Роналду, активно работали фланги хозяев. Гуаита спасал и защитники были на чеку.

Во втором тайме ситуация практически не поменялась. МЮ старался наседать на ворота Гуаиты. Отличный удар от Теллеса в середине второго тайма потащил вратарь Кристал Пэлас. А на 75 Кристал Пэлас был невероятно близок к голу но Айю с метра не сумел направить мяч в левый угол ворот.

А на 77 минуте забил Фред. Бразилец получил мяч у штрафной и шикарным ударом с правой ноги перебросил стража ворот лондонской команды.

Эта победа стала первой для Ральфа Рангника во главе Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Фред, 77

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактоминей, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).

Кристал Пэлас: Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).

Предупреждения: Клайн, Гехи, Мактоминей.