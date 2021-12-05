Англия

Завершились два матча чемпионата Англии.

В рамках 15 тура английской Премьер-лиги завершились еще два поединка.

Тоттенхэм дома на классе сумел обыграть Норвич со счетом 3:0.

Лукас Моура вывел "шпор" на 10 минуте встречи. Он получил мяч от Сона и сильно пробил в правый верхний угол.

На 67 минуте счет стал 2:0. Дэвисон Санчес сыграл на добивании в штрафной и отправил мяч в ворота. Спустя 10 минут активный Сон забил третий мяч Тоттенхэма. Вингер замкнул левый угол ворот Крула и снял все вопросы о победителе встречи.

Тоттенхэм - Норвич 3:0

Голы: Лукас Моура, 10, Санчес, 67, Сон, 77

Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).

Предупреждения: Пукки, Регилон, Гилмор.

Лидс дома вырвал ничью у Брентфорда (2:2).

Команда Марсело Бьелсы симпатично выглядела в первой половине матча. Тайлер Робертс отличным ударом замкнул прострел с фланга от Рафиньи.

С раздевалки Брентфорд вышел заряженным и перевернул исход встречи. На 54 минуте забил Баптист, а на 61 своим голом отметился Канос.

Но Лидс не слался. На 90+5 минуте встречи Патрик Бэмфорд головой после углового вколотил мяч ворота и вырвал ничью для своей команды.

Лидс — Брентфорд 2:2

Голы: Робертс, 27, Бэмфорд, 90+5 — Баптист, 54, Канос, 61

Лидс: Мелье, Даллас, Купер (Харрисон, 15), Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Бэмфорд, 68), Форшоу, Филлипс (Клих, 55), Джеймс, Робертс, Рафинья.

Брентфорд: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Гуд, Пиннок, Генри, Нергор, Янельт, Баптист (Оньека, 69), Канос (Висса, 72), Мбемо.

Предупреждения: Робертс, Гуд, Канос, Харрисон, Клих, Генри, Рафинья.