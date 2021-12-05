"Лисы" вели по ходу матча, но так и не набрали очки.
Астон Вилла - Лестер, getty images
05 декабря 2021, 20:28
Лестер в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Астон Вилле и потерпел поражение.
"Лисы" вышли вперед усилиями Барнса в первом тайме, но защитник вилланов Конса отметился дублем и принес своей команде три очка.
Астон Вилла — Лестер 2:1
Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Рэмзи (Туанзебе, 84) - Янг, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон, 77), Буэндиа (Чуквуэмека, 78) — Уоткинс.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 86) — Дака (Перес, 78), Лукман (Варди, 65).
Предупреждения: Накамба — Мэддисон