Англия

Матч чемпионата Англии завершился волевой победой "ирисок".

Арсенал в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Эвертону и уступил со счетом 1:2.

Подопечные Микеля Артеты открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Тирни, но не смогли удержать победный результат.

Ришарлисон восстановил паритет на 79 минуте, а уже в компенсированное к матчу время Демарай Грей принес "ирискам" три очка.

Эвертон - Арсенал 2:1

Голы: Ришарлисон, 79, Грей, 90+2 — Тирни, 45+2

Эвертон: Пикфорд -Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри — Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87) — Ришарлисон.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65) — Джака, Парти, Эдегор — Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).

Предупреждения: Годфри, Грей — Джака, Эдегор