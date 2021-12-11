Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 16-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 16-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ливерпулем и Астон Виллой, которое пройдет на Энфилде.

Ливерпуль — Астон Вилла

Суббота, 11 декабря, 17:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Стюарт Атвелл.

После 15-ти туров Ливерпуль располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 34 набранных очка и уступая на данному показателю лишь Манчестер Сити. Нет никаких сомнений, что нынешний Ливерпуль является одной из лучших команд Европы, однако проблемы у подопечных Юргена Клоппа все-таки имеются.

Прошлый поединок АПЛ против Вулверхэмптона стал одним из самых непростых испытаний в текущем сезоне английской Премьер-лиги для Ливерпуля. Стоит признать, что мерсисайдцы могли и должны были закрывать игру без валидола, однако некоторые очевидные моменты, как в случае с Диогу Жотой, не удалось реализовать, а победу удалось вырвать только благодаря позднему голу главного джокера команды — Дивока Ориги.

Что касается Астон Виллы, то бирмингемцы еще в позапрошлом туре создали проблемы во втором тайме ни кому-то там, а Манчестер Сити, а после перед Астон Виллой было еще одно непростое испытание в лице Лестера, которое не без проблем, но оказалось под силу "львам".

В конечном итоге при Стивене Джеррарде Астон Вилла одержала свою третью победу в четырех матчах АПЛ и потерпела поражение от Манчестер Сити в конкурентной борьбе. Лучшего возвращения англичанина в Премьер-лигу трудно и придумать, однако главная интрига перед предстоящих матчем — возвращение Стиви Джи на Энфилд, только уже в обойме другого коллектива. Станет ли это самое возвращение таким же успешным, как и прошлые матчи "львов" после тренерских корректировок?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 12,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фирмино, Эллиотт, Джонс — Траоре, Бейли, Трезеге

Под вопросом: ... — Рэмси, Таргетт

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