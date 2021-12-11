Англия

Football.ua представляет анонс матча 16 тура АПЛ.

В рамках 16 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в домашних стенах сыграет против Вулверхэмптона.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон

Суббота, 11 декабря, 14:30. Этихад Стэдиум (Манчестер). Главный арбитр матча — Джонатан Мосс. Трансляция игры на Setanta Sports.

Манчестер Сити в полной боевой готовности подходит к матчу против "волков". Однако, команда Пепа Гвардиолы подходит к нему не в самом лучшем настроении. Причина этому — поражение в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов от немецкого РБ Лейпциг на выезде со счетом 1:2. Оправдания у "горожан" найдутся. Испанский наставник выпустил не основной состав на поединок, чтобы футболисты, имеющие регулярную практику, набрались сил перед матчем в АПЛ. Несмотря на поражение, Сити вышел из группы с первого места.

Естественно, Ман Сити — фаворит в матче с Вулверхэмптоном. Об этом говорит и турнирное положение команд. "Горожане" не просто вышли на первое место, но и набрали отличный ход — пять побед подряд в Лиге. Шестая победа поможет команде укрепить позиции и не отдать первую строчку.

Вулверхэмптон довольно не плохо выглядит на первых порах. Еще не прошла первая половина сезона и делать выводы рано, но игра этой команды очень симпатична. Хотя в последних трех турах в чемпионате все складывалось не по сценарию "волков". Две нулевые ничьи против аутсайдеров Бернли и Норвича и поражение от Ливерпуля, которое выглядело вполне заслуженным.

И все же команда Лаже внушает доверие. Задача у них, по всей видимости, максимально приблизиться к зоне еврокубков и в конце сезона занять место в желанной топ-5, хотя сделать это будет очень не просто. А пока, Вулвз занимает законную восьмую позицию. Хотя все еще может поменяться, ведь команду можно причислись в список тех, кого "штормит" на протяжении сезона.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дилап, Менди, Торрес — Боли, Москера, Нету, Хонни

Под вопросом: Аке, Жезус, Фоден — Марсаль

Интересные факты:

- В последних четырех очных встречах статистика между Манчестер Сити и Вулверхэмптоном равная (по две победы).

- Вулверхэмптон не забивает на протяжении 284 минут (три матча).

- Манчестер Сити на протяжении трех матчей АПЛ не может сохранить свои ворота "сухими".