Football.ua представляет анонс матча 16 тура АПЛ.
Манчестер Сити — Вулверхэмптон, Getty images
11 декабря 2021, 08:30
В рамках 16 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в домашних стенах сыграет против Вулверхэмптона.
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Суббота, 11 декабря, 14:30. Этихад Стэдиум (Манчестер). Главный арбитр матча — Джонатан Мосс. Трансляция игры на Setanta Sports.
Манчестер Сити в полной боевой готовности подходит к матчу против "волков". Однако, команда Пепа Гвардиолы подходит к нему не в самом лучшем настроении. Причина этому — поражение в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов от немецкого РБ Лейпциг на выезде со счетом 1:2. Оправдания у "горожан" найдутся. Испанский наставник выпустил не основной состав на поединок, чтобы футболисты, имеющие регулярную практику, набрались сил перед матчем в АПЛ. Несмотря на поражение, Сити вышел из группы с первого места.
Естественно, Ман Сити — фаворит в матче с Вулверхэмптоном. Об этом говорит и турнирное положение команд. "Горожане" не просто вышли на первое место, но и набрали отличный ход — пять побед подряд в Лиге. Шестая победа поможет команде укрепить позиции и не отдать первую строчку.
Вулверхэмптон довольно не плохо выглядит на первых порах. Еще не прошла первая половина сезона и делать выводы рано, но игра этой команды очень симпатична. Хотя в последних трех турах в чемпионате все складывалось не по сценарию "волков". Две нулевые ничьи против аутсайдеров Бернли и Норвича и поражение от Ливерпуля, которое выглядело вполне заслуженным.
И все же команда Лаже внушает доверие. Задача у них, по всей видимости, максимально приблизиться к зоне еврокубков и в конце сезона занять место в желанной топ-5, хотя сделать это будет очень не просто. А пока, Вулвз занимает законную восьмую позицию. Хотя все еще может поменяться, ведь команду можно причислись в список тех, кого "штормит" на протяжении сезона.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Дилап, Менди, Торрес — Боли, Москера, Нету, Хонни
Под вопросом: Аке, Жезус, Фоден — Марсаль
Интересные факты:
- В последних четырех очных встречах статистика между Манчестер Сити и Вулверхэмптоном равная (по две победы).
- Вулверхэмптон не забивает на протяжении 284 минут (три матча).
- Манчестер Сити на протяжении трех матчей АПЛ не может сохранить свои ворота "сухими".
прогноз 3:1