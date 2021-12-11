Англия

Украинец хотел бы возобновить тренерскую работу в английском футболе.

Бывший тренер Динамо Олег Лужный заявил о том, что готов вернуться к тренерской работе в Англии, где он выступал в составе Арсенала и Вулверхэмптона.

"Я чувствую себя готовым и уверенным для начала работы в Англии. С таким большим опытом в европейском футболе и в Лиге чемпионов я могу привнести хорошую дисциплину в любую команду.

Если посмотреть на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло или Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но дисциплина в раздевалке и на поле очень важна.

Принятие решений под давлением помогает отличить лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно в стиле Барселоны – прямой подход к атаке, а не лонгболлы. Контролируемый способ вывода мяча вперед. Каждый игрок должен быть нацелен на атаку. Я хотел бы добиться чего-то особенного как тренер. Я сумел добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же в качестве тренера", – рассказал Лужный в интервью Shropshire Star.

Ранее Лужный был играющим тренером латвийской Венты, работал в качестве главного тренера и на других административных должностях в киевском Динамо, а также руководил Таврией.