Англия

Команда Томаса Тухеля проигрывала по хочу встречи, однако смогла записать в свой актив три очка.

Завершился поединок 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Челси принимал на своем поле Лидс Юнайтед.

Казалось, что гол Гелхардта на 83-й минуте поможет "павлинам" избежать поражения, однако уже в компенсированное ко второму тайму время Клих сфолил на Рюдигере в собственной штрафной и "привез" пенальти.

Жоржиньо во второй раз за матч переиграл Мелье и принес в актив Челси непростые три очка.

Челси — Лидс Юнайтед 3:2

Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 58 (пен.), 90+4 (пен.) — Рафинья, 28 (пен.), Гелхардт, 83

Челси: Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).

Лидс: Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Кресвелл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).

Предупреждения: Маунт, Джеймс - Фирпо, Шеклтон, Клих, Мелье, Льоренте.