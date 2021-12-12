Англия

Защитник Ливерпуля прокомментировал чемпионскую гонку в этом сезоне АПЛ.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон поделился мыслями относительно чемпионской гонки в этом сезоне.

Капитан сборной Шотландии считает, что у его команды в этом сезоне прибавился серьезный конкурент в виде лондонского Челси.

"Манчестер Сити играл раньше нас, поэтому мы заранее знали результат и понимали, что права на ошибку у нас практически нет. Важно было продолжать наращивать давление и в итоге нам удалось довести матч до победы.

Мы боролись с Манчестер Сити за титул, однако с приходом Тухеля в Челси у них появились все шансы на победу в этом сезоне. Они стали очень хороши", — приводит слова футболиста Liverpool Echo.

После 16-ти туров Манчестер Сити лидирует в чемпионате, имея в своем активе 38 очков, идущий вторым Ливерпуль отстает на один пункт от "горожан", а расположившийся на третьем месте Челси также один зачетный балл уступает "скаузерам".

Следующий матч Ливерпуль проведет в рамках АПЛ против Ньюкасла в среду, 15 декабря в 22:00.