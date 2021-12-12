Англия

Подопечным Рафаэля Бенитеза не удалось выйти на успешную серию после победы над Арсеналом в прошлом туре.

Завершился поединок 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон отправился в гости к Кристал Пэлас.

После того, как коллектив Рафаэля Бенитеза в прошлом туре обыграл лондонский Арсенал, казалось, что кризисный период "ирисок" останется позади, однако подопечные Патрика Виейра стали камнем преткновения к началу успешной серии мерсисайдцев.

Главным героем встречи можно назвать Конора Галлахера, дубль которого наряду с голом Томкинса позволил Кристал Пэлас одержать первую за пять матчей победу.

Кристал Пэлас - Эвертон 3:1

Голы: Галлахер, 41, 90+4, Томкинс, 62 — Рондон, 70

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл (Клайн, 90+), Куяте, Хьюз (Шлупп, 73), Галлахер, Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 74).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Таунсенд, Грэй, Делф (Гордон, 58), Андре Гомеш, Дукуре, Ришарлисон (Рондон, 58).

Предупреждения: Дукуре, Грэй