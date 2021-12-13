Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле встречался с одним из аутсайдеров текущего сезона — Ньюкаслом, который на прошлых выходных одержал только первую победу в текущего розыгрыше чемпионата, однако "лисам" не составило труда нанести очередное крупное поражение "сорокам".

Обзор матча:

Лестер — Ньюкасл 4:0

Голы: Тилеманс, 38, 81 Дака, 57, Мэддисон, 85

Лестер: Шмайхель, Кастань, Эванс (Сумаре, 6), Сеюнджю, Томас, Макатир, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 71), Дьюзбери-Холл, Дака.

Ньюкасл: Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Мерфи, 62), Альмирон (Фрэйзер, 62), Сен-Максимен, Шелви (Ритчи, 85), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.

Предупреждения: Кастань, Сеюнджю — Манкильо, Льюис.