Англия

Лондонский клуб не готов предоставить футболисту достаточно игрового времени.

Полузащитник Тоттенхэма Делле Алли может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.

Футболист не имеет стабильной игровой практики, что сказывается не только на его текущей форме, но и моральном состоянии.

По информации Sky Sports, "шпоры" готовы отпустить футболиста в аренду в январе. Руководство лондонцев намерено оценить возможный прогресс Алли в другом клубе и лишь летом могут принять окончательное решение относительно будущего британца в составе команды.

Контракт 25-летнего хавбека рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Деле Алли принял участие в 14-ти поединках Тоттенхэма во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.