Впервые за долгое время лауреатом награды стал не Садио Мане.
эдуар менди, getty images
13 декабря 2021, 22:14
Вратарь лондонского Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим футболистом года в своей стране.
Голкипер с большим отрывом обогнал занявшего второе место Садио Мане — 321 голос против 99 голосов, а третье место занял форвард Уотфорда Исмаил Сарр, набрав 61 балл.
В 2021 году Менди выиграл Лигу чемпионов с Челси, а также занял второе место в голосовании за трофей Яшина, уступив Джанлуиджи Доннарумме.
Отметим, что награда впервые за шесть лет не достанется форварду Ливерпуля Садио Мане.