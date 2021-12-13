Англия

Впервые за долгое время лауреатом награды стал не Садио Мане.

Вратарь лондонского Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим футболистом года в своей стране.

Голкипер с большим отрывом обогнал занявшего второе место Садио Мане — 321 голос против 99 голосов, а третье место занял форвард Уотфорда Исмаил Сарр, набрав 61 балл.

В 2021 году Менди выиграл Лигу чемпионов с Челси, а также занял второе место в голосовании за трофей Яшина, уступив Джанлуиджи Доннарумме.

Отметим, что награда впервые за шесть лет не достанется форварду Ливерпуля Садио Мане.