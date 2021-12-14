Англия

Футболист в ближайшее время окажется в АПЛ.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко перейдет в английский Эвертон. Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Пока неизвестна сумма трансфера и дата перехода, однако, с большой долей вероятности, трансфер состоится в ближайшее время.

Отметим, что нынешний контракт Виталия Миколенко в Динамо рассчитан до сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 17 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Миколенко с рядом итальянских клубов, в частности с Миланом, Наполи и Дженоа.

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