Англия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 17-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Челси и Эвертоном, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси — Эвертон

Четверг, 16 декабря, 21:45. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Совсем недавно Челси возглавлял турнирную таблицу АПЛ, а сегодня вынужден примерить на себя роль догоняющего в чемпионской гонке, главными участниками которой на данный момент также являются Манчестер Сити и Ливерпуль.

Очевидно, что коллектив Томаса Тухеля сейчас переживает некоторый спад. Реализация ключевых бомбардиров, откровенно говоря, страдает, а слухи касательно возможного ухода Антонио Рюдигера в другой клуб уж точно не отражаются положительно на настроении внутри команды. Взять даже последний матч с Лидсом, в котором победу "пенсионеры" одержали только благодаря двум реализованным пенальти (3:2). Подопечные Марсело Бьелсы стали для Челси непростым испытанием, а теперь давайте вспомним, что Манчестер Сити сделал с Лидсом в этом туре.

Казалось бы, что если "павлины" создали проблемы действующему триумфатору Лиги чемпионов, то у Эвертона есть неплохие шансы как минимум повторить этот успех. Да, подобный расклад событий был бы реальным, если бы не огромные кадровые проблемы "ирисок".

Недавняя победа над Арсеналом стала для Эвертона лишь исключением из правил, ведь уже в следующем поединке команда Рафаэля Бенитеса без шансов уступила Кристал Пэлас (1:3). И это неудивительно, если взглянуть на лазарет "ирисок", в котором числятся такие ребята, как Ришарлисон, Калверт-Льюин, Таунсенд, Мина, Динь и другие.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 15,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Чилвелл, Ковачич — Ришарлисон, Мина, Калверт-Льюин, Дэвис, Таунсенд, Динь, Сигурссон

Под вопросом: Канте, Чалоба — Коулман, Аллан

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