Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Лидс Юнайтед.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграет домашний поединок против Лидса

Хосеп Гвардиола, после победы над Вулверхэмптоном (1:0), вновь решил выставить в стартовом составе Александра Зинченко, но уже в качестве одного из центрального полузащитника в сложной схеме 3-1-2-1-3, в то время как в тройку центральных защитников отправился Стоунз, а центр поля дополнил Кевин де Брюйне. Место в атаке получил и Фоден.

Марсело Бьелса, на фоне поражения от лондонского Челси (2:3), предпочел увидеть аналогичный набор исполнителей.

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Диаш, Ляпорт — Родри — де Брюйне, Зинченко — Силва — Марез, Грилиш, Фоден.

Запасные: Стеффен, Иган-Райли, Аке, Уилсон-Эсбранд, Гюндоган, Фернандиньо, Палмер, Стерлинг, Жезус.



Лидс Юнайтед: Мелье — Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо — Шеклтон, Форшоу, Харрисон — Робертс — Рафинья, Джеймс.