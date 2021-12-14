Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Лидс Юнайтед.
Александр Зинченко, Getty Images
14 декабря 2021, 21:15
В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграет домашний поединок против Лидса
Хосеп Гвардиола, после победы над Вулверхэмптоном (1:0), вновь решил выставить в стартовом составе Александра Зинченко, но уже в качестве одного из центрального полузащитника в сложной схеме 3-1-2-1-3, в то время как в тройку центральных защитников отправился Стоунз, а центр поля дополнил Кевин де Брюйне. Место в атаке получил и Фоден.
Марсело Бьелса, на фоне поражения от лондонского Челси (2:3), предпочел увидеть аналогичный набор исполнителей.
Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Диаш, Ляпорт — Родри — де Брюйне, Зинченко — Силва — Марез, Грилиш, Фоден.
Запасные: Стеффен, Иган-Райли, Аке, Уилсон-Эсбранд, Гюндоган, Фернандиньо, Палмер, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Клаессон, Крессвелл, Драмех, Саммервилл, Клих, Маккаррон, Дженкинс, Гелхардт, С. Гринвуд.
Лидс Юнайтед: Мелье — Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо — Шеклтон, Форшоу, Харрисон — Робертс — Рафинья, Джеймс.
Матч Манчестер Сити — Лидс Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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